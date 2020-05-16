الكشف عن كمية القهوة التي تساعد في إنقاص الوزن

أدى تفشي الفيروس التاجي إلى الإغلاق والحجر في الكثير من البلدان للحد من انتشاره وقد مر وقت طويل منذ أن انتقلنا إلى العمل من المنزل.

تظهر اتجاهات المستهلكين بحسب تقرير نشره “تايمز تايم نيوز” أن استهلاك القهوة والشاي قد ارتفع في الفترة الأخيرة ربما لأن العمل من المنزل يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة به مثل السرير الذي يجذبك لقيلولة في منتصف النهار.

تعتبر القهوة مشروباً صحياً على الرغم من أنها تعتمد على الطرق المختلفة لكيفية صنعها واستهلاكها، ومع ذلك، لا يُنصح بتناول الكثير من القهوة لأنها يمكن أن تؤدي إلى بعض المشاكل مثل الأرق. وغالباً ما يتم الترحيب بالقهوة السوداء كمشروب رائع قبل التمرين الرياضي للحفاظ على نشاطك خلال روتين التمرين، كما أنها تعتبر المشروب الأفضل للمساعدة في إنقاص الوزن.

إذ تُعرف القهوة السوداء بأنها محفز لفقدان الوزن، حيث أنها خالية من السعرات الحرارية والدهون والكوليسترول، وتحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين الذي يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي، والقهوة السوداء يمكن أن تساعدك على ممارسة التمارين الرياضية بقوة أكبر لأنها تحافظ على نشاطك طوال اليوم، ويمكن أن تساعدك أيضاً على تقليل وزن الماء في جسمك.

ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن كل هذه الفوائد من القهوة يمكن الاستفادة منها فقط عندما يتم تحضيرها بالماء فقط ودون إضافات أخرى مثل السكر والقشدة والحليب وما إلى ذلك.

وإذا قمت بإضافة هذه الأشياء إلى قهوتك، فسوف ينتهي بك الأمر إلى زيادة محتوى السعرات الحرارية من المشروبات الخاصة بك، التي لن تساعدك لبلوغ هدفك.

مقدار القهوة التي يجب أن تشربها لفقدان الوزن

بينما تظهر بعض الأبحاث أن الكافيين مفيد لجسمك، حتى عندما تشرب قهوة سوداء دون السعرات الحرارية والدهون، يجب عليك محاولة الامتناع عن استهلاكك لما يزيد عن كوبين من القهوة يومياً.

في حين أنه قد يكون له بعض الفوائد قصيرة المدى مثل مساعدتك على كبح الشهية مما يمنحك المزيد من الطاقة لممارسة الرياضة اليومية، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وما إلى ذلك، فإن شرب أكثر من كوبين من القهوة ليس جزءاً من النظام الغذائي الصحي.

شيء آخر يجب تذكره هو أن شرب القهوة فقط لن يساعدك على إنقاص الوزن، قد تعمل القهوة كمحفز لتسريع العملية، لكن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو جزء مهم للغاية لفقدان الوزن.