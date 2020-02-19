الكشف عن سبب وفاة الإعلامية ريتاج الآغا

الكشف عن سبب وفاة الإعلامية السودانية ريتاج الآغا

المستقلة / أعلنت قناة “النيل الأزرق” السودانية، الأربعاء، وفاة الإعلامية ريتاج الآغا.

ونعت القناة الإعلامية الراحلة، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، بحسب ما نشرته صحيفة “السوداني نيوز”.

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وقالت الصحيفة السودانية، إن المذيعة الراحلة “كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني”.

وأشارت إلى أن ريتاج الآغا توفيت صباح اليوم إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.

ونقل موقع “إرم نيوز” عن مصادر مقربة للإعلامية الراحلة، أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة بسبب مشكلة في الغدة أثرت على عمل القلب، مشيرين إلى أن الآغا تزوجت في شهر نيسان الماضي، وتوفت وهي حامل.

يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة النيل الأزرق قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة منها “مساء جديد”، و”إف إم الصباحي”، و”ما في مشكلة”.