الكشف عن سبب تعديل “قانون التقاعد” الموحد

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-12-01 12:03:09Z | |
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المستقلة/  كشفت اللجنة المالية النيابية عن سبب التعديل الثاني لمشروع قانون التقاعد الموحد، مؤكدة :” ان بعض السفراء والأطباء والاساتذة تقدموا بطلب تعديل فقرة شرط العمر”.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح صحفي :” ان عددا كبيرا من السفراء والأطباء والاساتذة الجامعيين وغيرهم من الشرائح الأخرى،  تقدموا بطلب تعديل فقرة العمر “.

واضاف الصفار :” ان احالة  الكوادر المختصة الى التقاعد في وقت مبكر ، خسارة كبيرة للعراق“، لافتا الى :” ان هناك طلبات نيابية ومقترحات لاعادة تعديل فقرة شرط العمر لهذه الشرائح في قانون التقاعد “.

واشار الى  :” ان اللجنة المالية النيابية تنظر حاليا في طلبات ومقترحات النواب لتضمينها في  التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد “.

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