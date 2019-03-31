الكشف عن سبب الرغبة في التبول أثناء الليل

(المستقلة)..أعلن أخصائيو أمراض القلب من اليابان، خلال مؤتمر في يوكوهاما سبب استيقاظ بعض الأشخاص باستمرار ليلا من النوم، للذهاب إلى الحمام.

وأكد الخبراء أن هناك سببين لهذه الظاهرة، وهما ارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناول الملح، بحسب “إم بي جي هيلث”.

و قال ساتوشي كونو، من مستشفى روساي توهوكو في مدينة سنداي، تشير دراستنا إلى أنه إذا كنت بحاجة إلى التبول في الليل، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم أو سوائل زائدة في جسمك.

ودرس البحث العلاقة بين التبول وارتفاع ضغط الدم لدى السكان اليابانيين، ووجد الباحثون أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزيد مع زيادة عدد مرات الذهاب إلى الحمام (التبول) في الليلة.

ومن المهم إدراكه أن الكشف عن ارتفاع ضغط الدم المبكر ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويجب أن نفهم أن التبول ليس ناجماً فقط عن مشاكل في الجهاز البولي، بل عن أمراض جهازية مثل ارتفاع ضغط الدم.

وذكر سابقا، أن الثوم يحتوي على مادة “الأليسين” بوفرة، وهي مادة لها تأثير رائع كمضاد حيوي، ومضاد للأكسدة، بالإضافة إلى قدرتها على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

المصدر: سبوتنيك