الكشف عن خطر غير متوقع للمشروبات الكحولية

(المستقلة)… اكتشف علماء من جامعة نيويورك أن تناول المشروبات الكحولية يحفز نمو البكتيريا المرضية في تجويف الفم، ما يزيد من أمراض اللثة والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن دراسة العلماء شملت 1044 شخصا أعمارهم تتراوح بين 55 و78 سنة، أخذت منهم عينات من نبيت تجويف الفم، بحسب ” لينتا.رو”.

وقارن الباحثون أنواع البكتيريا الموجودة لدى 270 شخصا لا يتناولون المشروبات الكحولية، و614 يتناولونها باعتدال و160 مدمنا عليها.