الكشف عن ثاني اصابة بكورونا لدى موظفي “غوغل”

(المستقلة)..أعلنت شركة غوغل الأميركية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد، بمقرها في بانغالور بالهند.

وقال مدير قسم الهندسة ومدير مقر بنغالور لشركة غوغل، أناند رانجاراجان: يؤسفنا أن نبلغكم أن لدينا حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورونا، وفقا لموقع cnbc.

وأضاف: أصيب الموظف بالفيروس بعد السفر إلى الخارج، يوم الاثنين 9 مارس، ولم يظهر أي أعراض واجتاز فحص درجة الحرارة، وبعد ساعات قليلة شعر الموظف بتوعك وقرر العودة إلى المنزل، وتم فحصه في وقت لاحق في مستشفى حكومي، ووضع في الحجر الصحي الحكومي، مؤكدين إصابته بكورونا.

وطلب رانجاراجان من جميع الموظفين العمل من المنزل بينما يقومون بإجراء المزيد من التعقيم.

المصدر: سبوتنيك عربي