الكشف عن تزوير وهدر بقيمة (854) مليون دينار في صحة الأنبار

المستقلة … أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكنها من ضبط حالات تزوير في معاملات سلف متنوعة في دائرة صحة محافظة الأنبار، مبينة أن ذلك تسبَّب بهدر (854) مليون دينار من المال العام.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن “ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، التي انتقلت إلى دائرة الصحة تمكَّنت من ضبط معاملات سلف متنوعة تم التلاعب في مبالغها الحقيقية وتحريفها رقماً وكتابة من قبل شعبة الحسابات في الدائرة”.

وأوضحت أنه “تمَّت إضافة مبالغ غير حقيقية ودون وجود أوليات تخصُّ فرق المبالغ المضافة إلى مستندات وصكوك تلك السلف”، لافتة إلى “قيام العاملين بشعبة الحسابات باختلاس تلك المبالغ لحسابهم الخاص؛ مما تسبب بهدر للمال العام بلغ مقداره (854,395,000) مليون دينار”.

وبينت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرض الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.