الكشف عن بوستر وموعد عرض الهيبة الرد

المستقلة / كشف النجم السوري تيم حسن عن البوستر الأول لمسلسل “الهيبة – الرد” الذي كان أرجئ عرضه من شهر رمضان المبارك بسبب عدم تمكّن طاقمه من إنجازه على خلفية فيروس كورونا.

وأرفق حسن البوستر الذي نشره في تغريدة على حسابه في “تويتر”، بعبارة “1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020″، وهو ما فُهِم أنّه موعد العرض الأول للمسلسل.

وقال حسن في تغريدة ثانية، “مقدمة واجبة .. بعرف الوضع صعب والدنيا كلها مصايب من كورونا وبطلوع بس لازم نحاول نكمل طبيعين ب حياة طبيعية هذا واجب وضرورة … شرفوا”.

كما ردّ على أحد المعجبين الذي علّق على البوستر بعبارة “فخامة”، فقال له: “انشالله رح يعجبكم”.

وكان المنتج صادق الصباح أعلن من جهته، أنّ العمل المنتظر “الهيبة الرد” سيبصر النور بداية شهر تشرين الثاني على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك لكل الممثلين والفريق التقني بقيادة المخرج سامر البرقاوي على إنجاز هذا العمل بحرفية عالية”.