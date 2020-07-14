الكشف عن أولوية خطة إدارة برشلونة لحسم صفقة لاوتارو

المستقلة .. لا يزال برشلونة متمسكًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن إنتر يدرك أن برشلونة يريد ضم لاوتارو، كما أن النادي الكتالوني توصل لاتفاق شفوي مع اللاعب الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن المفاوضات متوقفة حاليًا بين الناديين حول لاوتاور، وستظل كذلك حتى انتهاء مشاركة برشلونة وإنتر في البطولات الأوروبية.

وأوضحت أن أولوية إدارة برشلونة حاليًا هي بيع عدد من لاعبيه، لتمويل صفقة لاوتارو.

وقالت الصحيفة الكتالونية إن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو من خلال بيع بعض الأسماء مثل جان كلير توديبو وموسى واجي وإيفان راكيتيتش ونيتو وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي.

وأضافت أنه بالإضافة للأموال، سيقدم برشلونة خدمات ظهيره جونيور فيربو لصالح إنتر ضمن صفقة لاوتارو.