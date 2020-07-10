الكسبة في كربلاء يتمردون على قرار الحظر ويطلقون نداء “افتح محلك “

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أطلق الكسبة واصحاب المهن الحرة والعمال أصحاب الدخل اليومي في كربلاء ، مساء الجمعة ، نداء فيما بينهم ( افتح محلك ) وأكسر قرار الحظر ومارس عملك الطبيعي حتى لو تم اعتقالك من قبل دوريات الشرطة .

وقالوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وتابعته ( المستقلة ) إن “الإجراءات القانونية لمخالفتها فتح محالنا التجارية هو ايداعنا خمس الى ست ساعات في أي مركز للشرطة ومن ثم يطلق السراح “.

واضافوا إن “الشعار الجديد لكسبة العراق( افتح محلك )، لا يهم لأمرك قائد العمليات، والمحافظ، وخلية الازمة ، ولا حتى رئيس الوزراء ، يدفع ايجار المحل ، او ينطيك مبالغ مالية “.

وشهدت اسواق كربلاء خاصة والعراق عامة ركود اقتصادي وخسائر بملايين الدنانير جراء جائحة كورونا والحظر الصحي الجزئي والشامل الذي تقرره خلايا اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في العراق “.

يذكر أن “كربلاء سجلت اليوم 80 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، وشفاء 114 حالة ووفاة 3 مصابين بالفيروس حسب بيان وزارة الصحة لهذا اليوم الجمعة “.