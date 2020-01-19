الكرواتي إيفانكوفيتش يتولى تدريب منتخب عمان

المستقلة / حسام الدين جمال / تعاقد الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش ليتولى تدريب المنتخب، خلفا للهولندي إرفين كومان، الذي أقيل الشهر الماضي بسبب الخروج من بطولة خليجي 24.

ونشر الاتحاد العماني بيانا رسميا عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيه إنه تم اعتماد تعيين إيفانكوفيتش كمدرب لمنتخب عمان، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية.

وسبق لإيفانكوفيتش صاحب الـ65 عاما تدريب عدة فرق عربية، هي الاتفاق والأهلي السعوديين بجانب الوحدة الإماراتي.

يذكر أن منتخب عمان كان قد ودع بطولة خليجي 24 في قطر من الدور الأول، بعدما احتل المركز في الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.