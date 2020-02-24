الكرز للحد من علامات الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم

(المستقلة).. ذكر خبراء أن الكرز له قدرة فائقة علي تأخير ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، وذلك لإن الكرز هو مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والبكتيريا الجيدة التي توقف نمو الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا، والذي يترتب عليه تسريع عملية الشيخوخة.

كما وجد الباحثون اثناء دراسة شملت أكثر من 15 شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أن الناس الذين شربوا 60 ملل من الكرز المخفف بالماء انخفض لديهم ضغط الدم بنسبة 7% في غضون ثلاث ساعات فقط، وكان هذا كافيا لخفض خطر حدوث السكتة الدماغية بنسبة 38% أو أمراض القلب بنسبة 23%.

وقال العلماء في جامعة نورثمبريا الإنكليزية إن ارتفاع ضغط الدم يؤثر على نحو خمسة ملايين شخص في إنجلترا، وإذا ترك دون علاج يزيد من خطر الاصابة بالنوبات القلبية وقصور القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية والخرف.

ويعتقد العلماء أن عصير الكرز لديه تأثير قوي على ضغط الدم لأنه غني بالأحماض الفينولية وهو نوع من بين مضادات الأكسدة التي تحدث بشكل طبيعي.

وأضاف الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم هو سبب معظم أمراض القلب وتهتك الشرايين، لافتين إلى أنه يعتبر من عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها ومعالجتها أو تعديلها.