الكرد متمسكون بفؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية

( المستقلة)…. أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الجمعة تمسكها بوزير المالية السابق فؤاد حسين مرشحا لوزارة الخارجية.

وقال النائب عن الكتلة بشار الكيكي إن “حزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك بفؤاد حسين للخارجية العراقية، وليس لدينا أي مرشح أخر للمنصب”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقدم فؤاد حسين مرشحا للمنصب مع المرشحين المتبقين الاخرين الذين لم يتحصلوا بعد على ثقة مجلس النواب”.

واشار إلى أن “وزارة الخارجية أصبحت للمكون الكوردي حسب الاتفاق مع المكون الشيعي بعد تنازلهم عن وزارة المالية قبل منح الثقة لحكومة الكاظمي“.

وصوت مجلس النواب بعد منتصف ليل الأربعاء على منح الثقة للمنهاج الوزاري لحكومة مصطفى الكاظمي و15 وزيراً في الكابية الوزارية.( النهاية)