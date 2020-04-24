الكرخ تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة الكرخ عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان لها إنه “تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروسكورونا في التاجي وحي الجهاد“، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل ٣ وفيات و٣١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة إن مختبراتها سجلت ٣١ إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة ٧

بغداد/ الكرخ ٢

مدينة الطب ٣

النجف الأشرف ٥

البصرة ٢

بابل ٣

صلاح الدين ١

المثنى ٢

كربلاء ٢

السليمانية ١

دهوك ٣

وأشارت إلى تسجيل ٣ حالات موزعة كالتالي: حالة وفاة واحدة في بغداد/ الرصافة، حالة وفاة واحدة في مدينة الطب، حالة وفاة واحدة في محافظة المثنى.

أما حالات الشفاء، وفق الوزارة، فقد بلغت :٣٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة ٦

بغداد/ الكرخ ١

مدينة الطب ٤

النجف الأشرف ٩

السليمانية ٢

اربيل ١

البصرة ٤

بابل ٢

ذي قار ٤

وبهذا يصبح المجموع الكلي كما يلي : مجموع الإصابات : ١٧٠٨، ومجموع الوفيات: ٨٦، ومجموع حالات الشفاء: ١٢٠٤.