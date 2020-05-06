الكربولي يشن هجوم لاذع على الحلبوسي .. “تنازل عن وزارات السنة وكأنها ملك لأبيه”

( المستقلة)… شن زعيم حزب الحل جمال الكربولي يوم الأربعاء هجوماً لاذعاً على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دون أن يسميه، واصفاً إياه بـ”الهاوي” وأنه “تنازل عن وزارات السنة وكأنها ملك لأبيه”.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، إنه “من نكد الدنيا أن يتحكم الهواة بمصير السنة، فيتنازل أحدهم عن وزارات المكون لأحد اللواعيب وكأنها ملك لأبيه”.

وأضاف، “بدلاً من الاعتراف بفشله أمام المفاوض الشيعي والكوردي راح يبرر أن فلاناً فوق الانتماء الطائفي”، متسائلاً “لماذا لم يفعلها مفاوضو الكتل الأخرى؟”.

وكان الحلبوسي قد كتب تغريدة الأربعاء قال فيها إن “كابتن المنتخب الوطني العراقي، صخرة الدفاع المُلَقَّب بـ{سد دوكان}، الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية”.

وعدنان درجال مرشح وزارة الرياضة والشباب في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وسبق لحزب الحل أن أعلن عدم تصويته لصالح حكومة الكاظمي إلى جانب كتل أخرى بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجلسة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه اليوم الاربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.( النهاية)