المستقلة … قال رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان الذين يقتلون الانفس ويعتقلون الأبرياء والذين يستهينون بالضعفاء ، ان الايام ستدور عليهم وستهدم مقراتهم امام اعينهم وهم عاجزون عن الرد ، مذّكرا اياهم ، “دار الظالم خراب”.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاثنين , إن “الحكمة القديمة تقول: لا تقتل نفسا ولا تعتقل بريئا ولا تستهن بالضعيف، فقد تدور الايام عليك وتأتي الجرافات لتهدم مقراتك امام عينيك وانت عاجز عن ردها”.

واوضح ان “اوهن البيوت لبيت العنكبوت”، منهياً تغريدته بهاشتاغ: “دار الظالم خراب”.