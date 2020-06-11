الكربولي يدعو الفريق التفاوضي مع امريكا الى عدم تقديم مصلحة أي دولة على حساب العراق

المستقلة … دعا رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الفريق التفاوضي مع الولايات المتحدة الأميركية، الى عدم تقديم مصلحة أي دولة على حساب العراق.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الخميس ، “نتمنى النجاح للفريق التفاوضي في المهمة الجسيمة التي اوكلت اليه، وفي نفس الوقت نطلب منه أن لا يقدم مصالح اي دولة على حساب مصالح العراق، وأن لا يقدم انتماءه الطائفي او القومي على حساب هويته الوطنية في تفاصيل المفاوضات”.

وأضاف الكربولي لتغريدته هاشتاغ: “وطنيون رغم الاقصاء”.