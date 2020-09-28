الكربولي يحذر من تصرفات بعض السفهاء بعد محاولاتهم ايقاظ الشيطان
المستقلة / – حذر رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، من مغبة تصرفات بعض السفهاء بعد محاولاتهم ايقاظ الشيطان ، مشددا على ان الاعتذار لن ينفع بعد رؤية وجهه الحقيقي.
وقال الكربولي في تغريدة على “توتير” تابعتها المستقلة اليوم الاثنين ، انه “جاء في الحكمة القديمة ” إياك أن تطأ بقدمك رأس شيطان نائم، فعندها لن ينفعك الاعتذار من رؤية وجهه الحقيقي”.
وختم الكربولي تغريدته بـ هشتاغ #السفهاء_يوقظون_الشيطان.
جاء في الحكمة القديمة " إياك أن تطأ بقدمك رأس شيطان نائم، فعندها لن ينفعك الاعتذار من رؤية وجهه الحقيقي".#السفهاء_يوقظون_الشيطان
— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) September 27, 2020
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