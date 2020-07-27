الكربولي يتوعد الكاظمي : ضرب شباب التحرير خطيئة سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً
المستقلة .. توعد رئيس حزب الحل جمال الكربولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه سيدفع ثمنا باهظا لاتخاذه قرار ضرب شباب ساحة التحرير ، مؤكدا ان هذا القرار يعتبر خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها.
وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين , إن “ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها”.
وشدد الكربولي على ان “مصير المسؤول الاول معلق بكشف الحقائق”.
وختم الكربولي تغريدته بهاشتاغ: “التحرير _تقمع”.
ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها، ومصير المسؤول الاول معلق بكشف الحقائق.#التحرير_تقمع
— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) July 27, 2020
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