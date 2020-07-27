الكربولي يتوعد الكاظمي : ضرب شباب التحرير خطيئة سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً

المستقلة .. توعد رئيس حزب الحل جمال الكربولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانه سيدفع ثمنا باهظا لاتخاذه قرار ضرب شباب ساحة التحرير ، مؤكدا ان هذا القرار يعتبر خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين , إن “ضرب شباب التحرير خطيئة كبرى سيدفع مرتكبها ثمناً باهضاً لأجلها”.

وشدد الكربولي على ان “مصير المسؤول الاول معلق بكشف الحقائق”.

وختم الكربولي تغريدته بهاشتاغ: “التحرير _تقمع”.