الكربولي : نرجو ان يحفظ الكاظمي صورة مشرفة للعراق اثناء زيارته لأميركا

المستقلة.. اعرب رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، عن امله في ان يحفظ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صورة مشرفة للعراق اثناء زيارته القادمة لأميركا.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، إنه “في الذاكرة صورتان لزيارة المسؤول العراقي لأمريكا.. الاولى، أوباما عندما تجاهل العبادي في حفل عام. والثانية، عزف الموسيقى العسكرية ترحيبا بمقدم الحلبوسي”.

وأضاف “نرجو أن يحفظ رئيس الوزراء صورة مشرفة للعراق في الزيارة القادمة”.

وختم الكربولي تغريدته بـ هاشتاغ: “ذاكرة التأريخ حاضرة”.