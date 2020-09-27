الكربولي : ندين الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كيهان بحق السيستاني

المستقلة / – ادان رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كهيان الايرانية بحق مرجعية النجف الكبرى السيد علي السيستاني .

وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، ندين باشد العبارات الاساءة التي اقترفها رئيس صحيفة كهيان الايرانية بحق مرجعية النجف الكبرى السيد السيستاني حفظه الله”.

واضاف “ونتوقع أن يبادر قادة الاحزاب الدينية والجهات الرسمية والمجتمعية من مقلدي المرجعية الى ادانة هذا العمل المسيئ.

‏وختم الكربولي التغريدة بهاشتاغ⁧‫ #السيد السيستاني انفسنا.