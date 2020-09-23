الكربولي : لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات والدولة مختطفة
المستقلة / متابعة /- اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، انه لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات والدولة مختطفة .
وقال الكربولي في تغريدةٍ له على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء : “كيف يمكن إقناع المواطنين بجدوى المشاركة في الانتخابات إذا كانت الدولة لا تستطيع تحرير مخطوف واحد من يد اللادولة”.
وختم الكربولي تغريدته بـ هشتاغ : “الدولة مختطفة”.
كيف يمكن اقناع المواطنين بجدوى المشاركة بالانتخابات اذا كانت الدولة لا تستطيع تحرير مخطوف واحد من يد اللادولة!؟؟#الدولة_مختطفة
— جمال الكربولي (@jamalalkarboli) September 23, 2020
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