الكربولي : لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات والدولة مختطفة

المستقلة / متابعة /- اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، انه لا يمكن إقناع المواطنين بجدوى الانتخابات والدولة مختطفة .

وقال الكربولي في تغريدةٍ له على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء : “كيف يمكن إقناع المواطنين بجدوى المشاركة في الانتخابات إذا كانت الدولة لا تستطيع تحرير مخطوف واحد من يد اللادولة”.

وختم الكربولي تغريدته بـ هشتاغ : “الدولة مختطفة”.