الكربولي : فكرة ارجاع عبد المهدي للسلطة كـ القاء عود ثقاب في برميل بارود

المستقلة /- اكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان فكرة احزاب السلطة إرجاع عبد المهدي الى الحكم كـ القاء عود الثقاب في برميل البارود والذي سينفجر عليها.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، ان “احزاب السلطة المتغانمة قد دخلت مرحلة الشيزوفرينيا السياسية رسمياً”، منوها الى ان “المماطلة بإختيار رئيس وزراء بديل عن المستقيل قد افضت الى فكرة استبداله بالمستقيل نفسه”.

واشار الى ان “الرحلات المكوكية بين بغداد واربيل، والسليمانية ما هي إلا دليل على ذلك المسعى”، متسائلاً “اي عقل يستوعب هذا الجنون”.

ولفت، الى انه “كيف سيكون رد المتظاهرين بعد كل ما قدموه من تضحيات ان جرى إعادة تنصيبه”، مؤكدا بالقول “اين طاعة المرجعية التي قال انه يمتثل لرغبتها بترك المنصب!”.

ونوه، ان “عود الثقاب الذي تلقيه احزاب السلطة في برميل البارود ستنفجر عليها”.

واختتم الكربولي تغريدته بهاشتاك “#احزب_السلطة_مختلة_عقلياً”.