الكربولي : غُول المليشيات يوشك ان يتحول لـ مسخ هارب من مشاعل الحرية

المستقلة /- أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان غول المليشيات يوشك ان يتحول لمسخ هارب من مشاعل الحرية، مشدداً على ان العراق سيعود للعراقيين.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “غول المليشيات الذي صنعته أحزاب السلطة المسلحة يوشك أن يتحول الى مسخ هارب من مشاعل الحرية التي اوقدها شباب تشرين”.

واضاف “لسوف يعود العراق للعراقيين”.

وختم الكربولي تغريدته بهاشتاغ: “الشعب سينتصر”.