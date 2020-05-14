الكربولي : امريكا والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق

المستقلة ..أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق ويتركون الامر للعراقيين، متسائلاً: كأن القرار بيد الشعب.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتقدمان لمساعدة العراق ويقولون ان الامر متروك للعراقيين لتحديد شكل بلدهم ومن يجب أن يكون أصدقاؤهم…. وكأنَّ القرار بيد الشعب العراقي فعلاً !؟”.

وأضاف لتغريدته هاشتاغ: “الخطأ يتكرر”.