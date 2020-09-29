الكربولي : المليشيات تقتل المدنيين وتخرق القانون دون محاسبة من الحكومة

المستقلة / متابعة /- اتهم رئيس حزب الحل جمال الكربولي ، المليشيات بقتل المدنيين وخرق القانون، مبينا ان كاتيوشا الحقد صاغرة امام التهديد الاميركي في وقت تقصف بيوت المواطنين دون محاسبة من الحكومة.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، لقد دمَّروا المدن، وهجَّروا الاهالي، واعتقلوا الشباب، و أذلوا المسنين، ورملوا النساء، واليوم يُقطِّعون اشلاء الاطفال بقصد وترصد .

وشدد الكربولي ، كاتيوشا الحقد تقصف بيوت المدنيين في وقت تذعن المليشيات صاغرة امام التهديد الامريكي في دولة يكسر فيها انف القانون وتقف الحكومة عاجزة .. يا صبر أيوب.

وختم الكربولي تغريديته بـ هشتاغ #المليشيات تقتل العراقيين.