الكربولي : العراقي يحب الحياة ولا يرضى ان يكون وطنه ساحة للحرب

المستقلة … تساءل رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بانه من يرضى ان يكون وطنه ساحة للحرب، مؤكداً ان العراقي يحب الحياة.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، إنه “من قال أن العراقي مكتوب عليه ارتداء الخوذة الى الابد، ومن يرضى أن يكون وطنه ساحة حرب للآخرين!؟ “اسرائيل” ملاصقة لسوريا، وقاعدة امريكا الكبرى موجودة في قطر… صفوا حساباتكم بعيداً عن العراق”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “العراقي يحب الحياة”.