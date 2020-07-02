الكربولي : اعداد المصابين بفيروس كورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي

المستقلة … اكد عضو لجنة الامن والدفاع، النائب محمد الكربولي ، ان اعداد المصابين بفيروس كورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “اعداد المصابين بكورونا في السجون تتصاعد بشكل كارثي، وعلى الحكومة الاستجابة لدعوة مدير عام صحة الكرخ بشكل عاجل وتطلق سراح غير المصابين لحين انتهاء الوباء، وكل من يساهم في عرقلة ذلك يكون مسؤولا عن ازهاق ارواح السجناء”.

وانهى تغريدته بهاشتاغ: “اطلقوا السجناء الأبرياء”.