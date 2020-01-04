الكربلائي يصلي صلاة الميت على جثامين الضربة الاميريكية

(المستقلة)/علي النصر الله/.. صلى ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي ، مساء السبت ، صلاة الميت على جثامين الضربة التي نفذت بواسطة طائرات امريكية مسيرة في محيط مطار بغداد امس الجمعة .

وشيع المئات من انصار التيارات الدينية والحشد الشعبي جثامين نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندي، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، والمغدورين الآخرين .

و طافت الجثامين والمشيعين منطقة بين الحرمين بعد انتهاء زيارة مراقد الائمة الحسين والعباس عليهما السلام .قبل التوجه الى مدينة النجف الاشرف.

وشهدت العاصمة بغداد تشييعا رسميا وشعبيا واسعا لجثامين المغدورين صباح اليوم قبل التوجه الى مدينة بغداد شارك فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وكبار القيادات السياسية وفصائل الحشد الشعبي .