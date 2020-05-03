الكتل السياسية ترفض 7 وزراء في حكومة الكاظمي قبل يوم الثلاثاء

المستقلة ..كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، ان الكتل السياسية طالبت رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باستبدال 7 وزراء قبل يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “القائمة الوزارية التي قدمت الى الكتل السياسية؛ توافقوا على 14 وزيرًا، ورفضوا 7 وزراء”.

وأوضح أن “الكتل السياسية طالبت الكاظمي باستبدال الوزراء السبعة قبل يوم الثلاثاء، وان يكون لكل وزارة اكثر من مرشح”.

وأضاف المصدر، ان “الكتل السياسية، نصحت الكاظمي بضرورة التنازل عن الوزير المختلف عليه بدلًا من خسارة تمرير كامل الكابينة”.