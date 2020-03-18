الكتل السياسية الشيعية الكبيرة ترفض الزرفي

(المستقلة).. اعلنت الكتل السياسية الشيعية الكبيرة عن رفضها تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة،معتبرا ذلك مخالف دستورية ارتكبها رئيس الجمهورية.

وقال بيان موقع من (تحالف الفتح،وائتلاف دولة القانون،وكتلة العقد الوطني،وكتلة النهج الوطني) “في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا اوضاعا استثنائية وازمات حادة على الصعد الاقتصادية والصحية والاجتماعية، نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للاعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية”ز

واضاف البيان الذي صدر بعد اجتماع قيادات الكتل المذكورة مساء امس الثلاثاء ان رئيس الجمهورية برهم صالح اقدم على “تجاوز جميع السياقات الدستورية والاعراف السياسية وذلك من خلال رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر ابتداءً بطريقة غير مبررة واعلانه ذلك رسميا وذلك ما يقلقنا من ان حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ ”

ونوه الى قيام صالح اخيرا “بتكليف مرشح اخر دون موافقة اغلبية الكتل المعنية بذلك”.

واعلنت الكتل الموقعة على البيان رفضها “الواضح لهذا المسار وما نتج عنه من تكليف”.

واشارت الى أنها ستستخدم “جميع الطرق والوسائل القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف هذا التداعي الذي ان استمر لا سامح الله فانه سيهدد السلم الاهلي ويفكك النسيج الوطني”.

ودعت من وصفهم البيان “شركائنا في الوطن” الى “الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج منها واعادة الامور الى نصابها الدستوري حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالامن والاستقرار”.