الكاظمي يوجّه بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين

أكدَ رئيسُ هيئةِ التقاعدِ الوطنيةِ أحمد الساعدي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بعدم تكرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين.

وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الاثنين،: إن “استقطاع رواتب المتقاعدين مرفوض ولن يتكرر ورئيس الوزراء وجه بعدم استقطاع رواتب تلك الشريحة”.

وبشأن رواتب الأجهزة والكيانات المنحلة، أوضح الساعدي، أنه “تمت إحالتهم على التقاعد وجاري التدقيق بملفاتهم من قبل هيئة المساءلة والعدالة، ليتم إكمال الإجراءات”.

ودعا الساعدي المعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء إلى مراجعة دائرة التقاعد لغرض التثبيت فيما إذا كانوا موظفين أو متقاعدين من عدمه لصرف رواتبهم التقاعدية خلال هذا الأسبوع بعد تحديث بياناتهم”.