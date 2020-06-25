الكاظمي يوجه طبابة الدفاع والحشد لدعم وزارة الصحة بمواجه كورونا

(المستقلة)… وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي بدعم وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “الاخير عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة”.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن “جائحة كورونا تمثّل تحديا كبيرا، وكلّ إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين”.

وأوضح الكاظمي أن “الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا”، مضيفا “نحيي ملاكاتنا الطبية، وهي تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير”. (النهاية)