 الكاظمي يوجه جميع الوزارات بتذليل العقبات بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات بموعدها

(المستقلة)… وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الوزارات والدوائر بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان ” الكاظمي عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لبحث التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل”.

وأكد الكاظمي أن ” الحكومة الحالية عازمة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي أقرّته، انطلاقا من كونها مطلباً جماهيرياً، وتنسجم مع توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى السياسية، فضلا عن كونها من أولويات البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به”.

وحثّ رئيس الوزراء ” مفوضية الانتخابات على تكثيف جهودها لاستكمال تحضيراتها للانتخابات”، وشدد على أن “الحكومة ستعمل بكل إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.

ووجّه الكاظمي” جميع الوزارات والدوائر بتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المفوضية العليا المستقلة، للعمل بكل الإمكانيات لإجراء الانتخابات في موعدها”.(النهاية)