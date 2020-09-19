الكاظمي يوجه بمنع الفريق الركن جميل الشمري من السفر على خلفية تورطه باطلاق النار على المتظاهرين

المستقلة.. اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارا بمنع الفريق الركن جميل الشمري من السفر

قرار الكاظمي حسب منشور للناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء احمد الملا طلال على موقع تويتر جاء بعد حصول الشمري على إجازة مرضية لغرض العلاج خارج العراق

وقال طلال في تغريدته “القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يوجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية منحه أجازة وهمية للعلاج خارج العراق”.

يذكر ان محكمة استئناف ذي قار سبق وان اصدرت قرار باعتقال جميل الشمري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالوقوف وراء الاحداث التي شهدها جسر الزيتون في محافظة ذي قار وراح ضحيتها العشرات من القتلى من المتظاهرين.