الكاظمي يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر آيار بدون استقطاع

( المستقلة)… وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار، فيما نفى ان تكون الرواتب تعرضت للاستقطاع مثلما كان يشاع.

وقال بيان لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار، مشيرا ان الراتب سيكون كاملا ومن دون استقطاع، نافيا بذلك ما اشيع عن تواجد استقطاعات في رواتب الموظفين بنسب معينة ارتباطا بالازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار برميل النفط.

يشار الى ان موظفي وزارة الصناعة والمعادن، ولاسيما الشركات التابعة لما يطلق عليه “التمويل الذاتي” لم يتسلموا رواتبهم منذ الاسبوع الماضي وكانوا قلقين بصورة خاصة من ان يجري ترحيل الرواتب الى ما بعد عطلة عيد الفطر، لما لذلك من اثر معيشي معنوي ونفسي على عائلاتهم.

وقال مصرف الرافدين في بيان يوم امس الاثنين، إن “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر آيار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر التمويل المركزي”.

واستدرك “فيما يتعلق بدوائر التمويل الذاتي فسيتم صرف الرواتب وفقاً للتوجيهات التي سترده من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المصرف جهة تنفيذية في عملية الصرف”.( النهاية)