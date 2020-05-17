الكاظمي يوجه الداخلية بإستخدام كل امكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين

(المستقلة)..أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عند زيارته وزارة الداخلية، ظهر اليوم الأحد، ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد .

ووجه الكاظمي لدى ترؤسه اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، بضرورة استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين .

وقال إن الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها، مضيفا بأن هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا.

وخاطب رئيس مجلس الوزراء ضباط وزارة الداخلية بقوله: لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلاً عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية.

كما شدد على أن الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية.

وأكد الكاظمي ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي .

وأشار الى أن الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره، مؤكدا بأنه سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن.