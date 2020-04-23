الكاظمي يهدد بالاعتذار عن التكليف بسبب حجم الضغوطات التي يواجهها

( المستقلة)…. هدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي القوى الشيعية بالاعتذار عن التكليف بسبب حجم الضغوطات التي واجهها إثناء تشكيل الكابينة الوزارية.

وقال مصدر مطلع لل( المستقلة) اليوم الخميس إن “رئيس الوزراء المكلف أنزعج من اعتراض القوى الشيعية على الأسماء التي عرضها إمامهم في اجتماع أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.

وأضاف أن “الكاظمي أبلغ القيادات الشيعية التي كانت حاضرة بالاجتماع بأنه سيعتذر عن التكليف، بسبب حجم الضغوطات والمطالب السياسية التي يواجها وانه لا يريد ان يواجه نفس مصير المكلف الأسبق محمد توفيق علاوي وفشله في الحصول على ثقة مجلس النواب”.

واشار إلى أن “الكاظمي أبلغ القوى الشيعية انه سيجري بعض التعديلات على المرشحين للكابينة الوزارية، وفي حال اعترض أي كتلة أو جهة سياسية فانه سينسحب من التكليف دون تردد”.

وتابع المصدر أن “الكابينة الوزارية التي عرضها الكاظمي هي تمثل تنازل الأحزاب واستجابة لرغبات الكتل السياسية”.

وكان الكاظمي عرض خلال اجتماعه امس الأربعاء مع قوى شيعية أسماء المرشحين لشغل 14 وزارة .

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتال

مرشح وزارة الخارجية/حارث حسن

مرشح وزارة التعليم العالي/إبراهيم بحر العلوم

مرشح وزارة المالية/فؤاد حسين

مرشح وزارة العدل/خالد شواني

مرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد

مرشح وزارة الزراعة/محمد شياع

مرشح وزارة النفط/هشام صالح داود

مرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسدي

مرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفي

مرشح وزارة العمل /كاظم السهلاني

مرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديدي

مرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميمي

مرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما