الكاظمي يلتقي عائلة الشهيد المتظاهر “أبو أحمد النحّات” ..ويتكفل برعايتها

المستقلة /- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد المتظاهر، مهدي عبد الله كاظم(أبو أحمد النحّات).

وقدّم الكاظمي تعازيه القلبية ومواساته لعائلة الشهيد، واعداً إياها بأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يعاقب المسيء ويأخذ جزاءه العادل، مهما كان عنوانه.

وقال : إن الحكومة ستعمل بكل جهدها لتوفير الرعاية لكل عائلة شهيد ضحّى من أجل وطنه، وإن خطوات الإصلاح الواثقة التي تنتهجها الآن هي ما نادى به الشهيد الراحل وسائر المحتجّين والمتظاهرين.

وتكفّل برعاية عائلة الشهيد مهدي عبد الله، وكذلك بدراسة أولاده وكافة مستلزماتهم.

كما وجّه بصرف التعويضات الأولية والقانونية لذوي الشهيد.