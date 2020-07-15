الكاظمي يكلف القوة البحرية والجيش بمسك الموانيء والمنافذ الحدودية

(المستقلة).. اعلن رئيس الوزراءمصطفى الكاظمي عن تكليف القوة البحرية العراقية بالسيطرة الكاملة على ميناء أم قصر الشمالي والاوسط والجنوبي، وتكليف الجيش العراقي بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت.

ووجه الكاظمي اثناء زيارته محافظة البصرة صباح اليوم ، بتعزيز القيادتين بقواتٍ مِن إحتياطي القائد العام، وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن والقانون والتعامل المباشر مع اي حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها.

وتفقد الكاظمي، اليوم الأربعاء، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك في سياق متابعته للمنافذ الحدودية والنهوض بواقعها ومحاربة كل أوجه الفساد فيها.

واطّلع على آليات العمل في المنفذ، والعقبات التي تقف أمام تطويره، وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع التجاوزات المالية، ومحاربة الفساد في جميع المنافذ الحدودية، ومنها منفذ سفوان الحدودي.

وبيّن الكاظمي أنه سبق وأن وجّه إدارة المنافذ الحدودية بمعالجة واقع المنافذ، والارتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب الإدارية فيها، وبما يسهم في الحدّ من الروتين، والسيطرة على الفساد، ومنع التجاوز على المال العام.

وكان الكاظمي قد ترأس جلسة مجلس الوزراء ،اليوم/ في محافظة البصرة ووافق المجلس على عدد من القرارات التي تتعلق بالخدمات والوضع الاقتصادي في المحافظة التي تعد العاصمة الاقتصادية للعراق.