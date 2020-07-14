الكاظمي يفتتح مستشفى  الامام الحسن في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الثلاثاء، المستشفى التركي سابقا وسمي حاليا الامام الحسن.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” رئيس الوزراء الكاظمي ووزير الصحة إفتتحا مستشفى الامام الحسن(ع) التركي سابقا “.

يذكر إن “كلفة مشروع المستشفى التركي سابقا ، بلغت 250 مليون دولار ، متوقف منذ أكثر من 9 أعوام .

من جانبه قال وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى التركي في كربلاء تأخر 11 عاما وبات جاهزا لاستقبال المواطنين .

واضاف في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “المستشفى التركي في كربلاء بات اليوم جاهزا لاستقبال المواطنين بسعة 492 سريرا، كذلك 70 سريرا للعناية المركزة، بالإضافة الى قسم خاص بمرضى السرطان، ومجهزة بأحدث الاجهزة “.

وأشار الى ان “الوزارة تعمل على اكمال المشاريع المتلكئة التابعة لها والمنفذة من قبل عدة شركات من ضمنها الشركات الاسترالية والالمانية والتركية “.