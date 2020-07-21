الكاظمي يغادر الى إيران على رأس وفد حكومي

المستقلة /- غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وتتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.