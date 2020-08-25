أكد مصدر حكومي عراقي، أن القمة الثلاثية مع الأردن ومصر ستُعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عمّان.

وقال المصدر في حديث تابعته (المستقلة) إن الكاظمي سيُغادر الثلاثاء إلى عمّان على رأس وفد غير كبير بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف، أن “القمة سيحضرها الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى الكاظمي”.

وستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.