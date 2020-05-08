الكاظمي يعيّن رئيساً جديداً لأركان الجيش بدل الغانمي

( المستقلة)… قال مصدر برلماني ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلفك الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمنصب رئيس أركان الجيش العراقي.

وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم الأربعاء إن ” رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عيّن الشمري بمنصب رئيس أركان الجيش خلفاً للفريق أول ركن عثمان الغانمي”

وكان عثمان الغانمي رئيس اركان الجيش في وزارة الدفاع قد تسنم حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة.

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، إلى كربلاء لغرض الإطلاع على الوضع الأمني للمحافظة.( النهاية)