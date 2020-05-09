الكاظمي يعيد عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب

(المستقلة).. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن إعادة الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي الى الخدمة وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.

وقال الكاظمي في معرض استعراضه لأبرز قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء،: بإذن الله عقدنا اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء ، وإتخذنا مجموعة قرارات، في مقدمتها إطلاق رواتب المتقاعدين ونحرص على عدم تأخيرها .

وأضاف قررنا أيضا تشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الأحداث التي حصلت منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 وحتى اليوم، وبما يحقق العدل والإنصاف ومحاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين ، وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة بإستثناء من تورط بالدم العراقي.

وتابع بالقول : قررنا تشكيل خلية أزمة من المختصين في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإجراء المباحثات مع الجانب الاميركي الخاصة بمراجعة الاتفاق الإستراتيجي بين البلدين بمايحمي وحدة وسيادة العراق .

وعن إجراء الإنتخابات ، قال الكاظمي : أصدرنا قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء للتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة .

وأشار الى اتخاذ قرار بإعادة الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وترقيته رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، واصفا إياه بـ “الأخ البطل”.

وأكد أن الحكومة ستكون شفافة كما وعدناكم ولن تكون حكومة غرف مظلمة وفي كل قرار نتخذه لخدمة الصالح العام .

وناشد الكاظمي وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والإعتماد على المصدر الرسمي، نافيا كلّ ما أشيع في الأيام الماضية .