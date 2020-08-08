الكاظمي يعلن عن الملفات التي سيبحثها مع ترامب في واشنطن

(المستقلة)… اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن الملفات التي سيبحثها الاخير مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في واشنطن خلال زيارته المرتقبة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “الكاظمي سيبدأ الأسبوع المقبل زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية” ، موضحا أنه “سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في العشرين من الشهر الجاري”.

واضاف البيان ان الزيارة ستشمل “بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها”، بالإضافة الى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صدر الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس آب الشهر الحالي.

واشار إلى أن الرئيسين سيبحثان التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.

من جانبها أشارت مصادر سياسية عراقية إلى أن الكاظمي سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات العراقية الأمريكية التي انطلقت جولتها الأولى في الحادي عشر من شهر حزيران 2020.

وتولى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية, في مايو/ ايار خلفا لعادل عبد المهدي، الذي أُطيح به العام الماضي أثناء احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قُتل خلالها مئات المحتجين. (النهاية)