الكاظمي يعلن تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة وعدم المساس بالمتقاعدين والموظفين

( المستقلة)…. أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه قرر تخفيض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، مشددا على عدم المساس برواتب المتقاعدين والموظفين “ذوي الدخل المحدود”.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع تويتر، “‏لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية”.

واضاف أن ” قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي”، مشددا القول ” مصممون على تجاوز الأزمة معاً”.

ويمر العراق بازمة مالية خانقة وذلك اثر انخفاض أسعار برميل النفط منذ تفشي فيروس كورونا، ما أدى الى مخاوف من تأثير الانخفاض وقلة الإيرادات على الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتأثر الموازنة التشغيلية ورواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين بذلك.( النهاية)