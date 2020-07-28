الكاظمي يعلن “التزاماً شخصياً واخلاقياً” تجاه المتظاهرين… ويؤكد ازدواجية بالرواتب

(المستقلاة)… أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حمد ملا طلال عن التزامات “شخصية واخلاقية” تعهد بها الاخير تجاه المتظاهرين ، مؤكد ان هنالك متقاعدين وموظفين يتقاضون رواتب من عدة جهات .

وقال طلال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “الكاظمي أكد التزامه الشخصي والأخلاقي بحماية المتظاهرين”، مشيرا إلى أنه “حثّ الوزراء على النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين”.

واضاف أن “الكاظمي أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية اتجاه المتظاهرين”، موضحا أنه “أكد على جميع القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم”.

وأوضح ملا طلال أن “مجلس الوزراء قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم 17552 أسرة”

واشار إلى أن “وزير العمل أكد وجود 6814 متقاعداً وموظفاً يتقاضون رواتب من الرعاية الاجتماعية”، لافتا الى أن هناك 978 متقاعداً وموظفاً يتقاضون رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتابع المتحدث باسم الكاظمي أن “مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى”.(النهاية)