الكاظمي يعلن اجراءات جديدة تخص حظر التجوال وعيد الفطر

( المستقلة)… عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / لمواجهة جائحة كورونا، اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجوال، وعدد من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء بأن جائحة كورونا تمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات.

واستمعت اللجنة العليا الى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي .

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :-

اولا : يكون حظر التجوال من الساعة الخامسة عصرا الى الخامسة فجرا .

ثانيا : فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر.

ثالثا: وضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.( النهاية)