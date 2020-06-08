الكاظمي يعد بتذليل عقبات الشركات الالمانية الراغبة بالمجيء للعمل بالعراق

( المستقلة)… وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الالمانية الراغبة بالمجيء للعمل في العراق، فيما أكدت برلين دعمهما لبغداد في مجال التدريب العسكري والطاقة ومكافحة جائحة كورونا واستكمال مستشفياتها في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إن ” الكاظمي الاخير استقبل السفير الألماني في بغداد، السيد أوله دييل، مبينا أن “دييل سلم الكاظمي رسالة تهنئة خطية من المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية”.

وأكد السفير “دعم المانيا للعراق في مجالات التعاون العسكري، لاسيما تدريب القوات العراقية، والطاقة، والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وسبل استكمال المستشفيات الألمانية في العراق، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق لأخذ دوره في إعمار المناطق المحررة.

من جهته قدّم الكاظمي” الشكر للقيادة الألمانية”، واعداً “بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق”

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت، في 28 ايار الماضي، تهانيها الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصبه، وأوضحت أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق عمله، كما وصفت برنامجه الحكومي بأنه “متميز”.( النهاية)